الصين تعلق على العقوبات الغربية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال فنجى، إن "الصين ليست مهتمة بالصراع فى أوكرانيا، لكنها ترى أن ضغط العقوبات لن يساعد فى حل المشكلة، بل سيعقد الوضع فقط".

وأضاف الوزير اليوم الأحد، فى اجتماع بمؤتمر سنغافورة الأمنى "حوار شانجريلا: "الصراع أو الحرب هو آخر شيء تود الصين أن تراه"، مشيرا إلى أن بلاده لم تقدم أبدا لروسيا أى مساعدة مادية لقواتها المسلحة.

كما شدد على أن العلاقات الصينية الروسية "شراكة وليست تحالفا"، مضيفا أنها "ليست موجهة ضد أى طرف ثالث".

وتابع قائلا إن "الصين تدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتأمل فى إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى مع روسيا من أجل تهيئة ظروف لوقف إطلاق النار فى وقت مبكر".