عاجل- انطلاق الجولة الثالثة باجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تعقد اليوم الأحد، أولى جلسات الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى بالقاهرة، بين وفدى مجلس النواب والأعلى للدولة، بحضور المستشارة الأممية ستيفانى وليامز، وكيلة الأمين العام للأم المتحدة فى ليبيا.





وتستهدف الاجتماعات الوصول لإطار دستورى تجرى على أساسه الانتخابات فى ليبيا. كما تستهدف البناء على ما تحقق فى الجولتين السابقتين فى القاهرة، لاسيما ما تحقق من توافق بشأن نحو 140 مادة من الهيكل الدستورى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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