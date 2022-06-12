عاجل- مقتل شخص فى حادث طعن بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر من مكتب المدعى العام فى باريس- حسبما ذكرت إذاعة "آر تى إل" الفرنسية اليوم الأحد - إن هذا الحادث وقع قبل الساعة 4 صباحا فى حانة "نيويورك" الصغيرة والتى تحظى بشعبية بين المحتفلين فى شارع "موفيتارد".

وأكد المصدر المطلع على التحقيق أن منفذ الهجوم استخدم سكينا، موضحا أن القتيل يبلغ من العمر 31 عاما والمصاب 26 عاما.

ومن جانبها، أضافت النيابة أنه تم فتح تحقيق والذى عهد إلى الكتيبة الجنائية فى الشرطة القضائية لباريس حول "القتل العمد والعنف المتعمد بسلاح".