تحذير أمريكى جديد بشأن الوضع فى لوجانسك الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - رجح مسؤول دفاعى أمريكى رفيع المستوى، أن تسيطر روسيا على منطقة لوجانسك الأوكرانية، بأكملها فى غضون أسابيع قليلة، لاسيما فى ضوء تكبد أوكرانيا خسائر فادحة وتناقص إمداداتها من الذخيرة فى الفترة الأخيرة.





وقال المسؤول، الذى تحدث إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مثل هذه الخطوة ستجعل روسيا بعيدة عن أهدافها الحربية المتمثلة فى الاستيلاء على كل من لوجانسك ودونيتسك، واللتين تشكلان معًا منطقة دونباس فى شرق أوكرانيا، لكنها ستظل بمثابة انتصار للقوات الروسية قد يُمكنها من تشكيل جبهة جديدة بحكم الأمر الواقع يمكن أن تستمر لبعض الوقت.

وأضاف- حسبما نقلت الصحيفة عبر موقعها الرسمى فى عدد اليوم الأحد، أن مدينتى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الأوكرانيتين فى لوجانسك تتعرضان للهجمات بشكل متزايد وقد تسقطان فى أيدى القوات الروسية فى غضون أسبوع.

وتابع المسؤول الأمريكى، حول هذا الشأن: إن تقدم روسيا لا يزال تدريجيًا بشكل عام، وقد يترك تكلفة كبيرة على قواتها من حيث الوفيات والإصابات.

ورصدت "واشنطن بوست" فى السياق ذاته مخاوف مسؤولين أوكرانيين وغربيين حيال نية موسكو، لضم المناطق التى تم الاستيلاء عليها، وأشاروا إلى أن روسيا وزعت على مدى العامين الماضيين، جوازات سفر على الأوكرانيين الذين يعيشون فى الأجزاء التى يسيطر عليها الانفصاليون فى شرق أوكرانيا فى محاولة واضحة، لتهيئة الظروف لتبرير هجمات جديدة -بحسب قولهم- وتابعوا بأن روسيا اتخذت عددًا من الإجراءات الأخرى لممارسة سيطرة إدارية وثقافية على المناطق الأوكرانية التى احتلتها.