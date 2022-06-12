العالم اليوم - إنريكي يستبعد تتويج إسبانيا بالمونديال.. ويرشح منتخبين آخرين

انتم الان تتابعون خبر إنريكي يستبعد تتويج إسبانيا بالمونديال.. ويرشح منتخبين آخرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يونيو 2022 11:15 صباحاً - استبعد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي أن يتوج "لاروخا" بلقب كأس العالم المقام في قطر بوقت لاحق من العام الجاري، متوقعا أن تكون البطولة محصورة بين منتخبين.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، الأحد، رد إنريكي على سؤال لأحد الصحفيين حول توقعاته عن المرشح للفوز بلقب كأس العالم 2022، قائلا: "تأتي الأرجنتين أولا ثم المنتخب البرازيلي، فالفريقان متقدمان جدا على بقية الفرق التي ستلعب في البطولة"، حسبما نقل موقع "فوتبول إسبانيا".

وتطرق إنريكي في حديثه لأداء المنتخب الإسباني الباهت في دوري الأمم الأوروبية، قائلا: "إذا توقع البعض منا الفوز في كل المباريات التي نخوضها، فإنهم لا يعرفون شيئا عن كرة القدم الحديثة. انظروا إلى فرنسا بطلة كأس العالم 2018 والفائزة بدوري الأمم 2021، ورغم هذا فقد حصلت على نقطتين من أول 3 مباريات في البطولة".

وعن إشراك مهاجم برشلونة أنسو فاتي الذي لم يلعب مع إسبانيا منذ أكتوبر 2020، في مباراة التشيك، قال إنريكي: "ليس لدي شك في أنه سيعود إلى مستواه. إنه لاعب فريد في علاقته بالتهديف الجيد".

كما أشاد إنريكي بموهبة جافي الذي لعب بجميع المباريات الثلاث الافتتاحية لدوري الأمم، لكنه قال إن "لديه الكثير لتحسينه داخل وخارج الملعب".

وتأمل إسبانيا، بطلة مونديال 2010، في أن تقدم عرضا قويا بكأس العالم المقبلة، وذلك بعد خروج المنتخب المخيب من دور المجموعات بنسخة 2014 في البرازيل، والدور الثاني من نسخة روسيا سنة 2018.