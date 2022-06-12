العالم اليوم - الإعلان عن اسم "بديل ماكدونالدز" في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يونيو 2022 11:15 صباحاً - أعلن المالك الجديد لسلسلة المطاعم البديلة لـ"ماكدونالدز" في روسيا قبل إعادة فتحها، الأحد، أنه اختار "فكوسنو إي توتشكا" أي (شهي. نقطة)، اسما لها.

وقال أوليغ باروييف المدير العام للمجموعة الجديدة في مؤتمر صحفي في موسكو، إن "الاسم الجديد هو فكوسنو إي توتشكا".

وكان رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور الذي يملك ترخيصا لـ"ماكدونالدز"، اشترى سلسلة المطاعم بعدما أعلنت المجموعة الأميركية في مايو أنها ستبيع محفظتها الروسية المؤلفة من 850 مطعما.