بولندا تستقبل 4 ملايين لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة، فى تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن 24 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل 24 ألفا و700 لاجئ فى اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.