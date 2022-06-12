فى يوم روسيا.. زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه الكامل لبوتين

جدة - نرمين السيد - أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث بعث إليه برسالة مؤازرة بمناسبة اليوم العالمى لروسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية فى بيونج يانج.





وبحسب الوكالة الكورية الشمالية، قال كيم فى رسالته إلى بوتين: "إن الشعب الروسى حقق نجاحات كبيرة فى تحقيق القضية العادلة المتمثلة فى الدفاع عن كرامة وأمن بلاده، فى الوقت الذى يواجه فيه كل أنواع التحديات والصعوبات، ويقدم الشعب الكورى الشمالى لهم كل الدعم والتشجيع"، وذلك فى إشارة للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتى انطلقت منذ يوم 24 فبراير الماضى. ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن إشارة كيم الواضحة إلى الحرب على أوكرانيا، باعتبارها "سبباً عادلاً" للدفاع عن أمن روسيا، هى أحدث علامة توضح العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة منذ عقود بين البلدين. وكان كيم أعرب عن قناعته بأنه سيتم تعزيز العلاقات الودية بين بيونج يانج وموسكو فى جميع المجالات، وفى "رحلة الدفاع عن العدالة الدولية وضمان الأمن العالمى".

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