اليابان تدعو الصين إلى ضبط النفس

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى اليوم الأحد، الصين إلى ممارسة "ضبط النفس" فى بحرى الصين الشرقى والجنوبى، بما فى ذلك المياه القريبة من جزر "سينكاكو" المُتنازع عليها، معربًا عن قلق بلاده بشأن "المحاولات أحادية الجانب المستمرة من جانب بكين لتغيير الوضع الراهن".





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كيشى قوله، إنه أبلغ أيضا نظيره الصينى وى فنجى بأن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يعتبران أمرين حيويين من قبل المجتمع الدولى، وأعرب عن قلق اليابان بشأن الرحلات الجوية المشتركة الأخيرة التى قامت بها طائرات مقاتلة صينية وروسية بالقرب من اليابان. وأكدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فى بيان مشترك صدر أمس السبت، بعد اجتماع استضافته سنغافورة لوزراء دفاع منتدى أمنى إقليمى، يُعرف باسم "حوار شانجريلا"، أهمية السلام والاستقرار فى مضيق تايوان، فى أول إشارة تحدد اسم تايوان فى مثل هذه البيانات التى تخرج عن محادثات بين الدول الثلاث.

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