روسيا تحذر من خطر نشر أسلحة نووية فى فنلندا

جدة - نرمين السيد - وكتب بوشكوف فى صفحته على موقع " تيليجرام": "حددت الحكومة الفنلندية مسارا لقطع العلاقات مع روسيا بشكل كامل تقريبا، وانسحاب جميع الشركات الفنلندية من السوق الروسية واندماجها الكامل فى حلف الناتو، مما يسمح بنشر قواعد عسكرية وحتى أسلحة نووية فى أراضيها".

وأضاف أن "هلسنكى لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الاقتصادية التى ستظهر بعد قطع علاقات حسن الجوار مع موسكو"، معتبرا أن أسباب تغير النهج السياسى لفنلندا تحمل طابعا سياسيا وأن أعمال هلسنكى ستؤدى إلى تدهور الوضع الأمنى وانخفاض الرفاهية المالية فى البلاد.

وبدأت السويد وفنلندا التحدث عن احتمال انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسى على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، وقدمتا طلبيهما للانضمام إلى الحلف فى 18 مايو الماضى.