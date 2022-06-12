عاجل- بدء التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الفرنسية، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية قبل إغلاق آخر مركز اقتراع فى العاصمة الفرنسية فى تمام الساعة 8 مساء (حسب التوقيت المحلى للبلاد).

وتوقعت آخر استطلاعات الرأى حصول تساو بين مرشحى الأغلبية الحكومية وتحالف أحزاب اليسار بزعامة زعيم حزبى فرنسا غير الخاضعة والخضر بـ 28 % من مقاعد البرلمان لكل منهما، مع ترجيح طفيف لكتلة الرئيس ماكرون بنقطة واحدة فى استطلاعات أخرى.