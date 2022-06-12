منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات 1443، قدمت الحكومة السعودية منصة اعتماد الإلكترونية التي من خلالها يمكنكم الاستعلام علي الراتب للعاملين في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن ايضا استرجاع جميع البيانات الرواتب الواردة من الجهة الحكومية بالتفصيل، واوضحت ايضا المنصة انه متاح بها من خدمات عديدة مثل تفاصيل الحقوق المالية للموظف، البيانات التاريخية، تفاصيل بيانات الوظيفة كما توفر وزارة المالية السعودية ايضا خدمات كا للاستعلام عن الرواتب وعملية التأكد من الضمان البنكي، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني آلية الاستعلام عن الراتب وخطوات التسجيل في منصة اعتماد.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات 1443

تقوم منصة اعتماد بتقديم العديد من الخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص وتقوم ايضا بتسهيل كافة الاجراءات التشغيلية والتخلص من الاعاقات وتوثيق التعاملات المالية من خلالها ايضا، ورفع كفاءة اداء الخدمات، ويتم ذلك من خلال التعاملات الالكترونية اي التحول الرقمي ليكون في شفافية تامه في المنظمات الحكومية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

القيام اولا بالدخول الي منصة اعتماد وذلك من خلال الضغط علي هذا الرابط etimad.sa.

وذلك من خلال الضغط علي هذا الرابط الذهاب الي مستخدم جديد.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك بكل دقة.

تصل رسالة تأكيد لك بتسجيل الدخول عبر الموقع.

يتم نشر الاوراق المطلوبة منك من خلال ارسالها.

تقوم بطباعة نموذج التفويض وتقديمة للغرفة التجارية للتصديق علية.

ثم تقوم برفع صورة منة علي الموقع بعد اعتماده.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات

نقوم بالذهاب الي المنصة من الدخول علي اللينك منصة اعتماد.

القيام بالضغط علي تسجيل دخول.

اختيار اعتماد الافراد.

النقر علي الاستعلام عن الرواتب.

عليك بتزويد البيانات المطلوبة منك.

يتم ظهور البيانات الكاملة المتعلقة بالراتب الخاص لك.

دليل استخدام منصة اعتماد.

تقدم منصة اعتماد لنا دليل شامل يستطيع الافراد من خلاله معرفة كافة استخدامات المنصة بجانب الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها بوابة المشتريات الحكومية منافسات حيث متاح اليكم تحميل دليل استخدام منصة اعتماد الآن.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات 1443 وخطوات التسجيل بعد التعديل.