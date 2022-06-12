الآن whatsapp gold طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022 وما هي مميزات واتس اب جولد المتعددة

يبحث العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن طريقة تحميل واتس أب الذهبي التطبيق الشهير الذي يعد نسخة معدلة من تطبيق واتس أب الأصلي، ويرغب العديد من الأشخاص في تحميله نظراً لمميزاته المتعددة ودرجة الخصوصية العالية التي يحيط بها المستخدمين مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي قد تعرض المعلومات الشخصية للمستخدمين للخطر، ويمكنكم الأن تحميله على هواتفكم الذكية والاستمتاع بتجربة رائعة بفضل إضافاته الجديدة وذلك من خلال الخطوات التي سنذكرها لكم ضمن مقال اليوم.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي 2022

يحتوي تطبيق واتس أب الذهبي على العديد من الإضافات والخدمات الرائعة التي تجعله الاختيار المناسب للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما يلي:

إمكانية إخفاء الإعلانات وإخفاء حالة النشاط عن الأصدقاء.

امكانية مشاهدة الحالات دون معرفة المستخدمين.

إمكانية فصل الإنترنت عن الواتس أب.

يمكنك إخفاء المحادثات من خلال غلقها برقم سري.

إمكانية تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي كما أنها يمكن أن تعمل في الخلفية دون الحاجة إلى البقاء داخل الدردشة.

يمكن تحميل حالات الواتس أب التي تعجبك.

إمكانية الإطلاع على الرسائل المحذوفة من قبل طرف المحادثة الأخر.

من الإضافات الجديدة إمكانية تحويل الرسائل إلى أكثر من 250 شخص في آن واحد.

إضافة خاصية الإيموجي للتفاعل على محتويات الدردشة سواء الرسائل الصوتية أو مقاطع الفيديو أو حتى الرسائل النصية.

إضافة خاصية الرسائل المشفرة أو ذاتية الإختفاء والتي يمكن مشاهدتها لمرة واحدة فقط.

خاصية الإشعار لمن قام بتغيير صورته ومن شاهد الحالة الخاصة بك.

طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022

باستطاعتكم الآن تحميل واتس اب الذهبي بكل سهولة والاستمتاع بتجربة رائعة مليئة بالتشويق وذلك من خلال الخطوات التالية: