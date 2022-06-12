نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية برقم الإيصال رابط مباشر e.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاهزية البطاقة هو أمر لا بد من معرفتّه لدى المواطنين الكويتيين ونظرائهم المقيمين ممن يقومون بإصدار وتجديد البطاقات المدنية المتعددة للاستفسار او بشكل أدق الإستعلام عن موقف البطاقة على البوابة الإلكترونية لدولة الكويت عما إذا كانت البطاقة الجديدة قد أنتهى إنجازها بالفعل، وبإمكانك تسلمها، وضمن محتويات هذا المقال نرصد جميع الآليات المعمول بها للتأكد من جاهزية البطاقة الخاصة بالأفراد في ضوء رابط الإستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني.

في سياق البحث عن خدمة استعلام جاهزية بطاقة هوية، يمكنَ ان ندلكم على طريقة المتبعة لهذا الإستعلام من خلال البوابة الإلكترونية فسوف يحتاج المستعلمين رقمهم المدني فقط، وقد عدلت الهيئة المواعيد الخاصة باستلام البطاقة الجاهزة من الأفراد وذلك وفق توقيتها الحالي من الثامنة صباحا وحتى الواحدة مساء( الفترة الصباحية) ومن والثالثة مساءا حتى السابعة مساءا (الفترة المسائية).

رابط الإستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية 2022

جهزت البوابة الإلكترونية الكويت مؤخراً رابط الإستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني وهو الرابط المباشر الذي بمجرد الولوج عليه ستظهر صفحة الإستعلام عن موقف البطاقة بحيث تضع رقمك المدني في خانة الرقم المدني، والنقر على كلمة استعلام، وكذلك يمكن الاستفادة من الإستعلام الصوتي للاستفسار عن جاهزية البطاقة المدنية بطلب رقم الهاتف 1889988 واتبع التعليمات.

كيفية الإستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية برقم الإيصال

هناك تسلسل خطوات يمكن تنفيذها بشكل إلكتروني، لغرض الإستعلام عن جاهزية بطاقة الأفراد الكويتيين وغير الكويتيين من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن الخطوات أدناه يمكن رصد كيف نقوم بالاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية برقم الإيصال ويكون ذلك بالشكل التالي: ندخل أولا على الموقع هيئة المعلومات المدنية واختيار الخدمات الإلكترونية ثم نقوم بالضغط على حالة البطاقة، الآن نقوم بكتابة رقم الإيصال في الفراغ ثم بسرعة تضغط على استعلام.