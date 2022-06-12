تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين بنية طيبة

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال رئيس الوزراء التايوانى: "مادامت هناك مساواة ومعاملة بالمثل وعدم وضع شروط سياسية مسبقة، فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين"، مضيفًا أن "تايوان لا تريد أن تغلق الباب فى وجه الصين. وأن الصين هى التى تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقى".
وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.
وفى منتدى أمنى فى سنغافورة، قال وزير الدفاع الصينى، وى فنغ خه، اليوم الأحد، إن الحكومة الصينية تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمى" مع تايوان، لكنها تحتفظ "بخيارات أخرى".
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