العالم اليوم - وسائل إعلام: احتجاز طائرة إيرانية في الأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يونيو 2022 09:21 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة، الأحد، أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة من طراز "بوينغ 747" مملوكة لشركة "ماهان إير" الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة، في مطار بوينس أيرس.

ولم يصدر تأكيد رسمي من إيران للتقارير التي بثها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية. وتربط إيران وفنزويلا علاقات وثيقة، وذكر التلفزيون الإيراني أن البلدين وقعا السبت خطة تعاون مدتها 20 عاما.

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