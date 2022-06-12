نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا نتيجتك”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام التعليم الأساسي بمحافظة الشرقية، البحث على مؤشرات جوجل عن موقع ” نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية “، والتي أعلنت صباح اليوم السبت بعد اعتماد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية وبحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.26%، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتدقيق للدرجات في الكنترولات ورفع النتائج رسميًا عبر موقع مديرية التربية والتعليم وموقع البوابة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قائمة أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظ، بعد اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 84.26%، وضمت القائمة الطلاب الأتي أسمائهم في لوحة الشرف الشهادة الإعدادية لعام 2022 وهم كل من:

الطالب محمد صلاح نبوي مدرسة كفر صقر الإعدادية على مجموعة 280 درجة.

سلمي السيد عبد الباقي مدرسة المنارة من العاشر من رمضان علي مجموع 279 درجة.

بوسي محمود رجب مدرسة الشهيد ابراهيم قرية شبرا صورا ديرب نجم مجموع 279 درجة.

منة زكي محمد تهامي ، مدرسة صلاح دياب مركز منيا القمح مجموع 279 درجة.

ياسمين عبدالعزيز مدرسة الإعدادية القديمة بلبيس 278.5 درجة.

مريم نوح السيد بني شبل غرب الزقازيق مجموع 278.5 درجة.

ملك يوسف السيد سند 278.5 درجة مدرسة كفر محمد حسين الزقازيق.

انجي ابراهيم مدرسة كفرصقر الاعدادية 278.5 درجة.

روان عصام مدرسة صلاح دياب منيا القمح 278.5 درجة.

هاجر الدسوقي مدرسة المنيل الإعدادية مشتول السوق مجموع 278.5ز

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإدخال البيانات الخاصة بالطلاب في الصف الثالث الإعدادي لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية وهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

2- ثم اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

3- ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الصف الثالث الإعدادي.

4- ثم الضغط على إظهار النتيجة.

5- ثم الإنتظار قليلًا وسوف تظهر درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية، الترند الأول على مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية نتيجة البحث المتواصل من الطلاب في المرحلة الإعدادية لمعرفة نتائج الامتحانات الدور الثاني بعد اعتماد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 ورفع النتيجة النهائية عبر الموقع الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم حتى يتعلم الطلاب عن نتيجة مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية الشرقية برقم الجلوس.