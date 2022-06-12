[MoE.EdU.kw] نتائج الصف العاشر والحادي عشر بالكويت 2022 الثانوي بالرقم المدني

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MoE.EdU.kw نتائج العاشر والحادي عشر في الكويت بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالكويت بالإعلان عن رفع جميع المدارس للنتائج على الموقع الإلكتروني لتكون النتائج متاحة للطلاب بالرقم المدني اليوم، كما يبدأ في نفس اليوم طلاب الصف الثاني عشر الاختبارات النهائية لهم، للأقسام العلمية والأدبية والدينية، وتقوم الوزارة بمباشرة نشر نتائج الطلاب بالصفوف الاثنين من التعليم الثانوي والصف الثالث والتأكد من تأمين لجان الامتحانات الخاصة بهم.
[MoE.EdU.kw] نتائج الصف العاشر والحادي عشر بالكويت 2022 الثانوي بالرقم المدنيتستمر وزارة التربية والتعليم بالكويت في نشر نتائج الطلاب تباعا حسب المدارس التي تقوم برفع النتائج فيها، حيث قامت بالإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية منذ الأسبوع الماضي بالرقم المدني لهم وكذلك تم الانتهاء من رفع نتائج المتوسط وقامت بالإعلان عنها وتفعيل استخراجها عبر رابط المربع الإلكتروني للنتائج، وأعلنت عبر أحد الصحف الكويتية المعتمدة وكذلك عبر منصتها على تويتر أن يوم الثاني عشر من يونيو سيكون موعد الإعلان عن نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، كما يكون اليوم الأول لاختبارات الثاني عشر.
رفع نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني
قامت العديد من المدارس برفع نتائج الطلاب على رابط المربع الإلكتروني للنتائج، حيث قامت 684 مدرسة بالإعلان عن الانتهاء من رفع النتائج في جميع المحافظات، في محافظات الجهراء – القروانية – العاصمة – الأحمدي – حولي وغيرها على الرابط الرسمي للنتائج، على أن يتم تفعيل الرابط لاستخراج النتائج جميعها اليوم الأحد 12 يونيو 2022 الموافق 13 ذي القعدة 1443.
خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمرحلة الثانوية (الصف العاشر – الحادي عشر)
- يقوم الطالب بمتابعة الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب “12 يونيو”.
- يتم الدخول مباشرة على رابط استخراج نتائج الطلاب على البوابة الرسمية للنتائج.
- يقوم بالتوجه إلى قائمة الطالب.
- يتم اختيار نتائج الطلبة.
- تفتح صفحة الاستعلام ويقوم بتسجيل الرقم المدني.
- يتم اختيار ايقونة عرض لتظهر نتائج الطلاب بالدرجات كاملة للفصلين الأول والثاني.
- كما يمكن فتح قائمة الطالب واختيار الخدمات الطلابية.
- يمكن الحصول على شهادة المرحلة من تلك القائمة كما يمكن الحصول على إخطار بأعمال الطالب.
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