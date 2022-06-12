رابط moe.gov.eg لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط moe.gov.eg لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، تصدر البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 قائمة البحث، كما يرغب جميع الطلاب في محافظات مصر بمعرفة النتيجة النهائية لتقدير مجهودهم طوال العام، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في معظم محافظات مصر منها محافظة الشرقية، وقد اعتمد محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح 83.96%، كما اعتمد محافظ الجيزة النتيجة بنسبة نجاح 82.6%، ولكن مازالت هناك بعض المحافظات التي لم يتم الإعلان عن النتيجة بها حتى الآن، ويمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة من خلال الموقع المتاح على صفحة وزارة التربية والتعليم.

رابط moe.gov.eg لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

اعتمد معظم المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بعد إنتهاء الكنترولات من تصحيح الامتحانات والمراجعة النهائية لدرجات جميع الطلاب، حتي يتم التأكد من حصول كل طالب على درجاته ومجهوده، حيث انتهت الإمتحانات وسط مراقبة يومية من مديري الإدارات التعليمية ووكلاء وزارة التربية والتعليم للتأكد من نظام سير الإمتحانات، واتباع الطلاب والمراقبين التعليمات والإجراءات الوقائية، كما تم متابعة نظام الاسئلة التي جاءت متنوعة ما بين مستوي الطالب المتوسط والمجتهد.

طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع خاص بنتائج الطلاب، حتى يتيح لكل طالب الحصول على النتيجة من خلاله، دون مواجهة أدنى مشكلة في الذهاب إلى المدرسة والحصول على النتيجة، كما أتاحت الوزارة رابط مواقع على صفحات المحافظات والإدارات التعليمية التابع لها الطلاب، وبالتالي خفضت الوزارة نسبة تزاحم الطلاب في المدارس للحصول على النتيجة، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال إتباع الآتي.