خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 سيسون أبديت علي جميع الأجهزة

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عمر شويل - جدة خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت علي جميع الأجهزة ، اعتادت efootball أن تكون لعبة pes ، فهي مجانية تمامًا بعد تغيير الاسم ، ويتم إصدار إصدار جديد كل عام ، بمزامنة أحدث الانتقالات في الماضي وهذا العام ، ووقعت بعض الأندية الجديدة عقودًا ، مما يجعل اللعبة أكثر مثيرة والمنافسة بين الفرق أكثر حدة ونزاهة. في اللعبة ، يمنح هذا اللاعبين مجموعة متنوعة من الخيارات للحصول على أفضل فريق لاكتساح خصومهم.

تثبيت إي فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت

تعد لعبة efootball 2022 من أقوى ألعاب كرة القدم التي تم إصدارها مؤخرًا وهي مجانية أيضًا للعديد من منصات التشغيل المختلفة مثل (Windows و Mac و iPhone و Android و Xbox و PlayStation).

تأتي اللعبة من تطوير Konami وقد عملت بجد في هذا الإصدار لتكون أول نجاح في عالم ألعاب كرة القدم ، خاصة في سلسلة eFootball القادمة.

اللعبة تحاكي الواقع بشكل كامل لأن لديها أكثر من طريقة للعب وهي كالآتي:

وضع اللعبة الكلاسيكي (العب ضد الكمبيوتر / أو ضد أصدقائك)

لعب على الانترنت

تدريب الفريق

سافر خلال حياة اللاعب

ممارسه الرياضه

متطلبات تشغيل لعبة efootball 2022 على الكمبيوتر

إذا كنت لا تزال لا ترغب في تنزيل PES 22 ، فربما تطالبك الميزة التالية بتنزيلها الآن:

تطوير واجهة التحكم

تصبح اللعبة سلسة للغاية وتستهلك موارد كمبيوتر أقل من الإصدار السابق

إنه يدعم عددًا كبيرًا من منصات التشغيل المختلفة

هذه اللعبة مناسبة جدًا لتطوير الأجهزة المحمولة

رسومات محسنة تكون أكثر واقعية وأفضل من الإصدارات السابقة

النظام الذهبي ، الذي تكتسبه عند الفوز في مبارزة ، يمكنك من بناء فريقك وشراء لاعبين جيدين ووضعهم في فريقك لمزيد من البطولات والنجاح

يمكنه مواجهة لاعبين آخرين على منصات مختلفة (عبر الإنترنت)

القدرة على إرسال الطلبات إلى أصدقائك عبر الإنترنت لحجز المباريات

طريقة اللعب على أساس الواقعية (متعددة اللاعبين)

المواصفات المنخفضة

نظام التشغيل: Windows 10

المعالج: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت

الرسومات: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

أفضل المواصفات:

نظام التشغيل: Windows 10

المعالج: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت

الرسومات: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 سيسون أبديت علي جميع الأجهزة

يرجى ملاحظة أن الطريقة الوحيدة لتنزيل وتثبيت efootball 2022 هي من خلال النظام الأساسي ، ولا يوجد حاليًا رابط تنزيل مباشر للملف المضغوط. بالنسبة لآلية التنزيل ، فهي متوفرة من خلال منصة Steam ، وإذا كان لديك Windows 10 ، فيمكنك ذلك

انقر فوق زر التنزيل أدناه وسيوجهك إلى اللعبة على Steam ، انقر فوق Play Fre

إذا كان لديك Steam ، فانقر فوق “نعم” وانتقل إلى الخطوة (10) ، وإلا فانقر فوق “لا” واتبع الخطوات أدناه

سيتم توجيهك إلى صفحة تنزيل البرنامج ، انقر فوق تثبيت Steam

قم بتنزيل البرنامج ، وافتحه بعد اكتمال التنزيل ، وانقر فوق التالي

حدد اللغة الإنجليزية وانقر فوق “التالي”

انقر للتثبيت

ضع علامة على علامة الاختيار وانقر فوق “إنهاء”

قم بتنزيل التحديث ، قم بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل الدخول ، إذا لم يكن لديك حساب ، فانقر فوق إنشاء حساب

سيتم توجيهك إلى الصفحة التالية ، أدخل المعلومات المطلوبة واستمر في عملية التسجيل

قم بتسجيل الدخول ، وافتح Steam 22 مرة أخرى ، وانقر فوق Play for Free

سيتم فتح Steam لك ، وحدد علامة الاختيار ، وحدد مسارات التنزيل والتثبيت ، وانقر فوق التالي سوف يتم البدء في التثبيت .