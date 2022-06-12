الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان- أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات استقر عند ٢٦٥ ألفا و٩٢٥ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٣٥ شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.