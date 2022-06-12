“هُنا” رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني

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عمر شويل - جدة ينتظر طلاب الثانوية في الكويت نتيجة الثانوية الكويت 2022 بعد ساعات قليلة حيث يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل الجهات المختصة ليتم تحميلها على موقع وزارة التربية العراقية المربع الالكتروني ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من المقيدين في الثانوية الكويت 2022 الجولة الثانية من الاستعلام عن النتيجة واستخراجها اون لاين من خلال تسجيل الرقم المدني فقط وتحديد المرحلة التابع لها الطالب بالصفوف الاول أو الثاني أو الثالث الثانوي ليحصل على النتيجة فورا.

أتاحت وزارة التربية الكويتية إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني، وهو الموقع الذي تعتمده الوزارة لرفع عليه كافة نتائج الطلاب 2022 بالمراحل التعليمية ولاسيما المرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائي، حيث يستخرج كل طالب نتيجته بعد اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميا بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج طلاب الكويت الثانوية 2022 بعد ساعات قليلة مقبلة.

نتيجة الثانوية العامة في الكويت

ظهرت نتيجة الثانوية العامة في الكويت بعد اعتمادها رسميا ويتم استخراج نتيجة الطلبة والطالبات من المقيدين في المرحلة الثانوية العامة بدولة الكويت بكافة ربوعها ونطاقاتها برقم تعريف الطالب، حيث يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية الكويتية، ثم الضغط على زر الاستعلام عن النتائج ليتم تحديد المرحلة الثانوية العامة، ومنها يتم تسجيل رقم تعريف الطالب للضغط على عرض النتيجة.

نتائج الطلاب في الكويت عبر المربع الالكتروني

يتم استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2022 بعد اعتماد النتائج رسميا لطلاب المرحلتين المتوسطة والابتدائية في الكويت، وقد أوضحت وزارة التربية الكويتية إلى أن أعمال الرصد لدرجات الطلاب ما زالت مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة وتجميع ورصد الدرجات، في السطور التالية نستعرض تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب في الكويت 2022

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم الكويتية عن إنتهاء كل المدارس من تحميل نتائج جميع الصفوف الدراسية، وفقا لما أعلنت عنه سابقا وزارة التربية والتعليم، وسوف يتم تحميلها نتائج جميع المدارس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بحد أقصى الخميس الموافق التاسع من يونيو الجاري، وهذا ما دفع كل أولياء الأمور إلى البحث عن نتائج طلابهم عبر شبكة الإنترنت، للاطمئنان على مستوى تلاميذهم فور الانتهاء من النتيجة، حيث لن تتوفر النتيجة في المدارس قبل يوم الأحد الموافق الثاني عشر من يونيو القادم.

وتتابع وزارة التربية والتعليم عمليات التصحيح وتجميع الدرجات والرصد، في كل مدرسة أول بأول وبمجرد الإنتهاء من نتيجة كل صف دراسي في المدرسة، يتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، كما تعلن عنها الصفحات الرسمية لهذه المدارس من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة تويتر.

من خلال موقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التعليم الكويتي يصبح بإمكان الطلاب في الكويت استخراج نتيجة الثانوي الكويت 2022 بعد الانتهاء من رصد درجات الطلاب بها، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة بعد ساعات قليلة ليتم احتساب معدل نجاح الثانوية العامة للطلاب، ويذكر ان المعدل يتم احتسابها من 10% للأول الثانوي، و20% للثاني الثانوي، و70% للثالث الثانوي، ويتم الاستعلام عن النتيجة أون لاين واستخراجها عبر موقع وزارة التربية الكويتية بالرقم المدني.

آخر تطورات نتائج الطلاب في الكويت 2022

إلى الآن تم الانتهاء من نتيجة 150 مدرسة إبتدائية وتم تحميلها على الموقع وهي كالتالي.

63 مدرسة تابعة لمنطقة الأحمدي.

32 مدرسة تابعة لمنطقة الجهراء.

23 مدرسة تابعة لمحافظة الفروانية.

17 مدرسة تابعة للعاصمة.

3 مدرسة تابعة لمنطقة مبارك الكبير.

4 مدرسة تعليم متخصص.

7 مدرسة تابعة لمنطقة حولي.

وجاري العمل في جميع المدارس للانتهاء من النتيجة ورفعها على موقع المربع الرسمي، حيث يعد الموقع الإلكتروني للوزارة هو الجهة الوحيدة التي يمكن الحصول على النتيجة من خلال.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 الكترونيا