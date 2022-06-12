الاستعلام عن أمر دفع الكترونياً او الحصول عليةPDF عبر موقع وزارة المالية mof.gov.sa

دائمًا ما يجد الكثير من المواطنين السعوديين صعوبة في معرفة أمر الدفع الخاص بهم بصورة سهلة وبسيطة، لكن بعد أن وفرت وزارة المالية السعودية عددًا من الخدمات الإلكترونية المميزة لكافة المواطنين في سبيل توفير الوقت والجهد عليهم، فوجدنا أن هناك تهافت واضح بالبحث عن طريقة الاستعلام عن أمر دفع من جانب هؤلاء بصورة كبيرة داخل عمليات البحث.

الاستعلام عن أمر دفع

كي تتم عملية الاستعلام عن أوامر الدفع إلكترونيًا بصورة صحيحة دون أي أخطاء، فيجب على كل مستعلم اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم الشخص المستعلم بالانتقال قاصدًا إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية على شبكة الانترنت.

بعد ذلك يقوم المستعلم بعدها باختيار أيقونة خدمات الأفراد والتي تظهر أمامه فور توجه إلى الصفحة.

ثم بعدها يقوم المستعلم بتحديد خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام التي تم ذكرها بالصفحة.

ثم يقوم المستعلم بعدها باختيار أيقونة التوجه للخدمة.

بعد ذلك تأتي خطوة تسجيل الرقم الخاص بأمر الدفع، والكود المرئي المتواجد أمام المستعلم بالصفحة.

ثم يقوم المستعلم باختيار أيقونة استعلام الظاهرة أسفل الصفحة

سيتم ظهور صفحة تحتوي على كافة البيانات التي تتعلق بأمر الدفع المراد الاستعلام عنها.

وزارة المالية نموذج أمر دفع PDF

قامت وزارة المالية السعودية بإطلاق نموذج خاصة بأمر الدفع عبر الانترنت، وإليكم أبرز التفاصيل عن ذلك النموذج بالشكل الآتي:

إن نموذج أمر الدفع يضم عددًا من مربعات البيانات الفارغة، فهذه البيانات هي التي يتم طلب استكمالها من جانب كل متقدم لهذه الخدمة.

ومن الممكن أن يتم تحميل هذا النموذج وطبعه بدلًا من نقوم بالحصول عليها.

عن طريق الذهاب إلى مقر وزارة المالية، فالوزارة قد سهلت الكثير من الأعباء. وذلك من خلال إطلاقه عبر صفحتها، فكل ما علينا زيارة الموقع الرسمي لكي نتحصل على نموذج أمر الدفعPDF.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم طريقة الاستعلام عن أمر دفع وطريقة التوصل إلى النموذج الخاص بأمر الدفع من وزارة المالية. لكن هذا الأمر يعتمد على حسب التزام كل متقدم بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها بصورة مفصلة داخل هذا المقال.