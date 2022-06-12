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عمر شويل - جدة هل يمكن للكفيل سحب كفالته؟ وما حالة فقدان الكفالة من الكفيل؟ حيث يطبق نظام الكفالة على الوافدين في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، يجب أن يعتمد العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية على كفيل سعودي يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن مكان إقامة المغتربين، لذلك سنجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا في هذا الصدد، بما في ذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بالمصطلحات القانونية، والتأشيرات، وما إلى ذلك، وأهم التعريفات والمعلومات حول نظام الكفالة، مثل المصطلحات والطرق، فتابعونا.

هل يمكن للكفيل سحب كفالته؟

تستخدم دول كثيرة نظام الكفالة لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، لكن بعضها ألغى نظام الكفالة لانتقاد دعاة نظام الكفالة، ويحتاج الوافدون إلى التعرف على أهم الإجابات، فهل هي مرتبطة بنظام الكفالة، وهل يستطيع الكفيل إلغاء الكفالة؟

الجواب: هل يمكن للرعاة إلغاء الكفالة؟ بقوة يمكن للرعاة إلغاء رعايتهم في أي وقت.

ومع ذلك، يجب عليه دفع جميع الالتزامات المالية المتفق عليها.

يشمل معنى الضمان دخول الضامن تحت حماية الضامن، ليحصل على كل ما يتطلب وجود ضامن أو ضامن.

عقد الكفالة هو عقد يُلزمك بالامتثال للشروط التي حددها الطرفان، وعقد الضمان ليس دائمًا ويتم إنشاؤه لفترة زمنية معينة.

لذلك يمكن للضامن الانسحاب من نظام الكفالة بالإضافة إلى الوفاء بكافة الالتزامات المطلوبة والتصرف وفق الشروط والضوابط.

متى تسقط الكفالة عن الكفيل؟

كجزء من الإجابة على السؤال: هل يمكن للكفيل إلغاء الرعاية؟ دعنا ننتقل للإجابة على الأسئلة الأخرى التي يطرحها العمال الأجانب وغيرهم.

يدور هذا حول اليوم الذي يفقد فيه الراعي رعايته، هذا هو الإنهاء بعد الوفاء بالتزام أو حق محدد، بما في ذلك السداد الكامل لقرض أو دين، الرد على تاريخ انتهاء الرعاية مع الراعي يدور حول الكثير، هم انهم:

إنهاء الكفالة بعد قضاء الدين

إذا قام الضامن بسداد مبلغ القرض بالكامل، فسيتم إلغاء الضمان وسيتم رفض طلب السداد نظرًا لسداده.

إذا كان الكفيل هو الشخص الذي دفع التكلفة المالية للقرض، فيحق له المطالبة بسداد تكلفة القرض.

لذلك، فإن انتهاء صلاحية الضمان وانهياره يحدث عندما ينتقل الدين إلى شخص آخر غير الضامن الأول ويكون الشخص الثاني مسؤولاً عن السداد.

إسقاط الكفالة حال انتهاء العقد

نظام الكفالة هو أحد العقود المبنية على فترة زمنية معينة تنتهي بعدها الكفالة وتنتهي صلاحيتها.

يمكن للضامن أيضًا إلغاء ضمانه بإنهاء العقد قبل انتهاء صلاحيته، وفي هذه الحالة، سيتم مصادرة الضمان.

ومع ذلك، فإن واجب الضامن هو دفع قيمة الدين المستحق للكفيل.

إسقاط الكفالة حال التنازل عن الدين

إذا تنازل المدين عن قيمة القرض الذي له حق فيه، أو إذا اقترضه طرف آخر، يُلغى الضامن وقت التحويل.

الكفيل أو الضامن ليس عليه ديون بسبب زوال سبب الضمان، وكذلك المدين يرفض ويوافق فلا يستحق المبلغ.

إنهاء الكفالة في حالة الاستبدال أو المصالحة

في حالة حدوث الوساطة بين المدين والمدين، ينتهي دور الضامن تلقائيًا ومصادرة الضامن.

وذلك لأن كلا الطرفين قد اتفق على إنهاء الدين أو تعديله بالإضافة إلى مصادرته في حالة تبادل الديون.

وينتهي دور الضامن هنا، حيث تتمثل عملية التبادل، على سبيل المثال، في تغيير المبلغ إلى عملات ذهبية.

إنهاء الكفالة في حالة وفاة الكفيل

تعددت الآراء حول قضية فقدان الكفالة بوفاة الكفيل، لكن وفاته من حالات فقدان الكفالة.

جادل البعض بأن الكفالة يجب أن تنتقل إلى ورثة عائلة الكفيل، وسيتولى بعضهم الشركة ويصبحوا رعاة جددًا.

من المتطلبات المصرفية المحددة في المملكة العربية السعودية أن يكون الكفيل موظفًا، إذا توقف الكفيل عن دفع هذا المبلغ حتى يقوم البنك بتحويل راتبه.

ما هو نظام الكفالة؟

نظام الكفالة هو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وهو أحد طرق إدارة العمالة الوافدة بنظام الكفالة.

وهذا يتطلب كفالة كل عامل مهاجر، نحن مسؤولون أيضًا عن الوضع القانوني للمغتربين، مثل إصدار التأشيرات، و في معظم الحالات، يكون صاحب العمل أو المدير مسؤولاً عن كفالة العامل الأجنبي.

ضوابط نقل الكفالة في السعودية

في المملكة العربية السعودية، حيث تسمح حكومة المملكة العربية السعودية بنقل الكفالة من قبل أفراد أو مجموعات لديها 100 كفيل أو أقل، هناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب توافرها حتى تنجح عملية نقل الكفالة.

هل يمكن للكفيل سحب الكفالة وفق إجراءات الموافقة من وزارة العمل وإذا عرف الجواب؟ فيما يلي وصف لأهم الشروط المتعلقة بالنقل: