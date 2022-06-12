الاستعلام عن الصكوك للأملاك العقارية وطريقة التحديث عبر بوابة واثق aqari.moj.gov.sa

وفرت وزارة العدل السعودية خدمة مميزة لكافة المواطنين، وهي عبارة عن قدرتهم على الاستعلام عن الصكوك بصورة إلكترونية بسيطة وسريعة، وذلك جاء بديل عن الطرق القديمة التي كانت تأخذ الكثير من الوقت في سبيل الوصول إلى معلومة خاصة بالأملاك العقارية.

الاستعلام عن الصكوك

يتم الاستعلام الإلكتروني عن الصكوك بصورة صحيحة عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

في البداية يقوم الشخص المستعلم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لبوابة واثق الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت.

بعد ذلك يقوم الشخص المستعلم بعدها بتحديد نوعية الاستعلام بالهوية.

ثم من بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الصك العقاري الخاص به ورقم الهوية الوطنية بصورة صحيحة دون أي أخطاء.

بعد ذلك يقوم باختيار مربع أنا لست روبوت، وبعد أن يجتاز أشكال الروبوت الآلي.

ثم تأتي خطوة اختيار أيقونة التحقق الظاهرة أمامه بالصفحة.

بعد ذلك يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة.

ثم يظهر أمامه مباشرة كافة البيانات الخاصة بالصك العقاري الذي يريد الاستعلام عنه.

كيفية تحديث صك إلكترونيًا

تتم عملية تحديث الصك العقاري إلكترونيًا، ذلك في حال إن كان المتقدم صاحب صك عقار، أو موكل عن صاحب الصك، وهذا ما يتم التحقق منه من جانب وزارة العدل، فتتم تلك العملية عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لبوابة واثق الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة استخدام النفاذ الوطني الموحد الظاهرة أمامه بالصفحة.

ثم يقوم بالتوجه إلى خدمة تحديث الصكوك، وبعدها يقوم بالتأكد من صحة بياناته.

ومن هنا يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، والخاصة بالصك أيضًا.

وبعد أن يقوم بإرفاق الأوراق المطلوبة، فهنا يقوم بالنقر على أيقونة تقديم، وبذلك تتم عملية التحديث بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

وبذلك نكون قد سردنا لكم طريقة الاستعلام عن الصكوك، وطريقة تحديثها بصورة إلكترونية، ومن الواضح أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية بالتعاون مع منصة ناجز قد ألقت بثمارها بصورة لافتة للنظر، فمن الواضح أن تلك الخدمات ستسهل الكثير من الأعباء على المواطنين بالسعودية.