نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حجاج الداخل 1443 الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الخميس الثاني عشر من شهر يونيو الجاري عن موعد نتائج قرعة حجاج الداخل في المملكة لعام 1443 خاصة بعد انتهاء عمليات التسجيل في القرعة وحسب ما أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن موعد ظهور نتائج قرعة حجاج الداخل ستكون اليوم الاحد من خلال الاختيار العشوائي للأسماء التي تقدمت، ولا شرط أن الأشخاص التي سجلت في الحج والعمرة عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الأيام القادمة أن يتم قبولها بالكاملة، ولكن من المتوقع أن يتم إعلان أسماء المرشحين للحج خلال الساعات القليلة القادمة، ونوضح إليكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول كيفية التعرف على أسماء المرشحين لقرعة الحج فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

نتائج قرعة حجاج الداخل 1443

وقد بدأت عمليات التسجيل عبر المسار الإلكتروني للمواطنين حجاج الداخل في يوم الجمعة الذي كان يوافق الرابع من شهر ذو القعدة واستمرت عمليات التسجيل في قرعة الحج للعام الحالي حتى أمس السبت الموافق الحادي عشر من شهر يونيو والثاني عشر من ذو القعدة على أن ينتظر الجميع من المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد خلال الساعات المقبلة حيث من المنتظر إعلان أسماء المرشحين لحجاج الداخل ويمكنهم التعرف على ذلك من خلال الموقع الرسمي فور الإعلان عنها، ومن خلال إرسال رسائل sms لجميع المرشحين للحج لعام 2022.

ويمكن للجميع من المواطنين سداد رسوم الحج أيضاً من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي لسداد رسوم الحج ومن ثم إدخال بيانات الشخص كاملة من اسم وكلمة مرور ورمز تحقق والتسجيل ونتابع معكم تفاصيل نتائج قرعة حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية.

نتائج الحج بالسعودية حجاج الداخل لعام 2022

وتمت التسجيل عبر موقع الوزارة وعبر تطبيق اعتمرنا، وقد كان عدد المتقدمين للحج هذا العام ما يقارب 400 ألف شخص وهو عدد كبير للغاية لذلك هناك عمليات انتظار وهناك بحث كبير أيضاً من جانب المواطنين المسجلين في القرعة خلال الساعات المقبلة، وسوف نعلمكم بتفاصيل الاستعلام عن النتائج للحج فور أن يتم إعلانها من قبل وزارة الحج والعمرة لعام 2022.