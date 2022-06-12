نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢ أسماء الناجحين في مسابقة أعوان السجون 2022

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عمر شويل - جدة نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢، تفاصيل مسابقة أعوان السجون 2022 المندوبية العامة، حيث أكدت المندوبية العامة انه سيتم الإعلان عن أسماء الناجحين في مسابقة أعوان السجون للعام الجاري 2022، خلال ساعات قليلة، لذلك سوف نوضح عبر السطور التالية الموقع الرسمي الذي من خلاله سيتم استخراج نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢.

نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢

من الجدير بالذكر أن المندوبية العامة تنظم سنويًا مسابقة من خلالها يتم توظيف العديد من الأفراد، بمختلف التخصصات والدرجات وذلك حسب الاحتياجات التي يتم منحها للفرد من قبل قانون المالية، ومن خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمديرية تم الإعلان عن بيان رسمي، يفيد بشروط القبول في مسابقة إدارة السجون والتي تشير إلي أعلان ما يقارب من 846 وظيفة بدرجات متفاوتة، وقد يتم الإعلان الرسمي عن نتائج مسابقة إدارة السجون 2022 خلال ساعات قليلة من الآن.

رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة إدارة السجون 2022

صرحت المديرية عن الرابط الرسمي لموقع المندوبية العامة لإدارة السجون بالمملكة المغربية، والذي من خلاله سيتم الإعلان عن أسماء الناجحين في مسابقة أعوان السجون للعام الجاري 2022، لذلك يتثنى للمرشحين بالفوز الاستعلام عن أسماءهم من خلال ذلك الرابط في حال الإعلان الرسمي عن نتائج مسابقة السجون 2022.

أسماء الناجحين في مسابقة أعوان إدارة السجون ٢٠٢٢

نتائج استخراج أسماء الناجحين في المسابقة السنوية التي تطلقها المندوبية العامة بالمملكة المغربية، يتم من خلال الإعلان الرسمي عن أتاحه النتائج عبر الربط المرفق بالأعلى، ومن المشار أليه أن والقبول بوظائف السجون يتطلب الالتزام ببعض الشروط والتي جاءت علي النحو التالي:

أن يكن المرشح مؤدي للخدمة الوطنية أو يعفى منها لأسباب غير صحية.

من الشروط الهامة وهي أن يكن المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية لمدة خمس سنوات على الأقل.

يجب أن يزيد ارتفاعه عن 1.66 متر

أن تكون حدة البصر الكلية 10/15 لكلتا العينين دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين ، وبدون أن يكون الحد الأدنى لعين واحدة أقل من 7/10

لديهم قدرات جسدية ونفسية تتماشى مع الوظيفة المراد شغلها.

ألا يزيد عمره عن ثلاثين سنة من تاريخ مسابقة العمل

أن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفسي الذي يخضع له المرشح والذي تنظمه إدارة السجن أيحابي.

من خلال السطور السابقة وضحنا تفاصيل أعلان نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢، كما تناولنا شروط القبول في وظائف المندوبية العامة لإدارة السجون.