نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري ونقدي من إمكان الراجحي50 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب واهم مزاياه في المقال التالي

يبحث المواطنين السعوديين في الفترة الأخيرة حول تمويلات سريعة ومن ضمنها تمويل إمكان الراجحي، حيث يتبح تمويل امكان الحصول على قيمة مالية قدرها 50 الف ريال فوري مع وجود فترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر وبدون تحويل راتب، ونوضح بالمقال شروط الحصول على تمويل امكان واهم مزاياه وكيفية التقديم على تمويل امكان وانواع قروض المتاحة من امكان الراجحي، وشركة إمكان الراجحي تقدم العديد من التمويلات مثل تمويل للحصول على سيارة أو ترميم العقارات أو تمويل المشروعات الصغيرة وإصدار بطاقات الائتمان،تمويل إمكان والذي يعد من أشهر الأنظمة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه وذلك لخدمة ومساعدة المواطنين السعوديين ويقدم بنك الراجحي تمويل إمكان بتسهيلات في السداد وسرعة في الحصول على التمويل. اهم مزايا تمويل إمكان من بنك الراجحي: يتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

يبدأ قيمة التمويل من 2000 ريال سعودي بحد أدنى حتى 50000 ريال سعودي كحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

كما يمتاز تمويل إمكان متاح لجميع العملاء.

ويمتاز تمويل إمكان يتم الموافقة على صرفه بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

واهم مزاياه بدون تحويل الراتب الشهري.

كما يستطيع المتقاعدين الحصول على تمويل إمكان.

ويمتاز تمويل إمكان حيث يتيح للعميل ميزة السداد المبكر مع الخصم من الأرباح.

ومن اهم مزاياه بأكبر فترة تمويلية تصل إلى 24 شهر. شروط الحصول على تمويل إمكان من بنك الراجحي: يشترط أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.

يتاروح عمر المتقدم بدءً من 20 عام ولا يقل عن ذلك ولا يزيد عن 60 عام إلا في حالة كونه شخص متقاعد يكون عمره 70 عام.

كما يشترط أن يكون المواطن يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو يكون من المواطنين المتقاعدين.

من أهم الشروط تكون فترة خدمة لهم 6 شهور في القطاع الوظيفي خاص وفي حالة قطاع حكومي يكون مدة عمله شهر واحد على الأقل. أنواع القروض والتي تسمح باقراضها إمكان الراجحي: القروض الشخصية أو التمويل الميسر، وهو متاح لجميع عملاء البنوك. قروض التمويل الإضافي (الشركات) وهو متاح فقط للسعوديين. قروض تحسين ظروف المعيشة. كيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على تمويل امكان: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة إمكان الراجحي.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

ثم عليك ان تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ضرورة تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه

التأكد من تحديد عدد الأقساط التي تتراوح بين 12 شهر، و18 شهر، و24 شهر وتحديد طريقة السداد.

توقيع العقد الإلكتروني وإدخال بيانات الحساب البنكي الخاص لتحويل المبلغ إلى حسابك.

ثم عليك بالتأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها ثم النقرعلى ايقونة إرسال. عمر شويل - جدة تمويل فوري ونقدي من إمكان الراجحي50 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب واهم مزاياه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل فوري ونقدي من إمكان الراجحي50 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب واهم مزاياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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