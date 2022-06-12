نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة خدمات التأشيرات الالكترونية انجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لمواكبة جميع التطورات التكنولوجية في كافة الإجراءات الحكومية، حيث قامت بطرح منصة خدمات التأشيرات الالكترونية انجاز، والتي من خلالها يتم استيفاء جميع الخدمات الضرورية بشأن إصدار أو تجديد التأشيرات للمواطنين المقيمين بداخلها، ومن خلال مضمون مقال اليوم سوف نوضح كل ما يتعلق بمنصة انجاز وكيفية الاستفادة منها.

منصة خدمات التأشيرات الالكترونية انجاز

تعد منصة خدمات إنجاز من أهم المنصات الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية بعد تضامنها مع شركة إنجاز الخاصة بالتكنولوجيا والمعلومات، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول، وأيضًا تمكينهم من معرفة كل ما يحتاجون إليه من معلومات بشأن التأشيرات، وتتميز منصة إنجاز بتقديم العديد من الخدمات والتي تتلخص فيما يلي:

تعد منصة إنجاز متوفرة لجميع الشركات وكذلك الأفراد وجميع المؤسسات الحكومية لتسهيل الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى إحدى المكاتب التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

ويتم من خلالها أيضًا الاستعلام عن التأشيرات الأسرية للزيارات، وكذلك التجارية.

تقدم إنجاز الخدمات الخاصة بتأشيرة العمرة والحج.

ويمكن من خلالها أيضًا تقديم خدمات التأشيرات الخاصة بالعمال.

يمكن للبعثات الخارجية القيام بتأشيرات الذهاب والعودة من خلال منصة إنجاز الإلكترونية.

ومن ضمن المميزات التي تقدمها أيضًا إمكانية دفع رسوم التأشيرة أو الاستعلام عنها، وكذلك عمل تفويضًا إلكترونيا.

وتطرح أيضًا خدمات التأشيرات الخاصة بالإقامة داخل المملكة.

خطوات الدخول على منصة إنجاز

حتى يتمكن جميع المواطنين الاستفادة من المميزات العديدة التي تقدمها منصة إنجاز والتي تم ذكرها سابقًا، لابد من اتباع بعض من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الدخول مباشرةً على الموقع الإلكتروني على موقع إنجاز.

سوف يتطلب بعد ذلك إدخال بيانات البريد الإلكتروني، وكذلك الرقم السري الخاص بك.

عليك بمتابعة تسجيل الدخول، من خلال أيقونة تسجيل الدخول الظاهرة على الصفحة كي تتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات المميزة التي تقدمها لك.

في نهاية مقال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز، قمنا بعرض كافة الخدمات المميزة والتي تقدمها تلك المنصة لجميع المواطنين بشأن التأشيرات، كما أيضًا عرضنا الخطوات الواجب إتباعها للتسجيل المباشر داخل المنصة.