الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف عبر خدمة الاستعلام عن إعفائات القروض وزارة المالية

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف، تقدم الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص، الكثير من الخدمات الإليكترونية من أجل مساعدة المقيمين بالمملكة للوصول لطلباتهم دون أية مشاكل تذكر، من بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن كيفية الاستفادة من الإعفاء المقدمة من البنوك، فهناك الكثير من الطلبات التي تقدم في هذا الصدد، فيساعدك بنك التسليف من أجل أن تتمكن من متابعة طلبك بكل سهولة، وذلك من خلال رقم الهوية الشخصية لصاحب الطلب فقط.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف

هناك الكثير من الأفراد بالمملكة الذي قد حصلوا على قروض من قبل بنك التسليف، ونجدهم يقدمون بعد ذلك طلبات من أجل الإعفاء.

وهنا يصرح البنك أنه يمكن لأي مقترض الاستعلام عن هذه الطلبات بكل بساطة، ودون أية تعقيدات تفرضها الحكومة أو البنك

وذلك من خلال القيام بالدخول على الموقع الخاص بوزارة المالية السعودية، وعندها سوف نقوم بعدة خطوات حتى يمكننا أن نستعلم على طلب الإعفاء.

بنك التسليف الاستعلام عن إعفاء

علينا أولًا أن نقوم بالتوجه لوزارة المالية، وذلك من خلال قيامنا بالدخول على موقعها الإليكتروني خدمة الاستعلام عن إعفائات القروض دون الذهاب لمقر الوزارة.

بعد أن ندخل على هذا الموقع نقوم بالذهاب على المربع الذي يتواجد في الواجهة الخاصة بالموقع من أعلى.

هنا سوف تظهر أمامنا عدة خيارات، عندها نقوم باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ومن هنا نقوم على الفور باختيار الخدمات الخاصة بالأفراد، ونقوم بالضغط عليها.

بعد ذلك تظهر لنا خيارات أخرى نقوم بالذهاب على إحداها وهي الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الإعفاء من القروض.

ستظهر لنا عند ذلك عدة شروط، وكذلك بعض الأحكام التي يجب علينا أن نقوم بالموافقة عليها بشكل كامل.

بعدها علينا أن ننظر نحو أسفل الموقع، فنجد أيقونة بعنوان الانتقال للخدمة، نقوم بالذهاب إليها.

نقوم عندها بإدخال البيانات المطلوبة، وهي عبارة عن الرقم الخاص بالهوية، وكذلك تاريخ ميلاد صاحب الطلب، ثم نقوم بالذهاب إلى أيقونة البحث، فتظهر لنا البيانات الخصة بالمستفيدين.

من بين هذه البيانات نجد نافذة تختص بالإعفاء، والتي يندرج تحتها النوع الخاص بتلك الإعفاء والرقم الخاص بالطلب، بالإضافة للتاريخ الذي قدم فيه الطلب.

وكذلك كل من النسبة الخاصة بالإعفاء والمبلغ المعفي، وأيضا حالة ذلك الطلب سواء كانت بالقبول، أو الرفض مع خيار خاص بأسباب الرفض.

أصبح العالم كله يسير نحو تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية جميعها، فأصبح من خلال ضغطة على رابط يمكنك القيام بعمليات عديدة في غضون دقائق، وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف إلكترونيًا.