اطلب سلفة نقدية طارئة وعاجلة 5000 ريال لتسديد ديونك ولشراء احتياجات اسرتك بدون كفيل

سلفة فورية نقدية وعاجلة حيث تخصص الكثير من بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة، كقرض وتمويل عاجل مراعاة لظروفك الطارئة سواء سداد ديون او لشراء متطلبات بيتك واسرتك او لاعانتك على غلاء وظروف الحياة او لتمويل مشروعك او غيرها من الاسباب، وتعطى لاي سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة، وشروطها سوف نوضحها بالمقال واهم مزاياها وكيفية التقديم عليها بداخل المقال، وتعتبر سلفة تمويل نقدي كامل لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يوفر سبلا للعملاء حتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري ما يميز هذا النظام التمويلي المتوفر لدى شركة سلفة الإلكترونية، هو السرعة الفورية في تنفيذ عملية الإستلام دون أي مشاكل ودون تحويل للراتب، وتساهم سلفة بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها.

مزايا التمويل المقدم من منصة سلفة:

تتم الموافقة بصورة عاجلة وسريعة.

يتم الموافقة على قرض سلفة بالحصول ربح بسيط للغاية.

من مزايا سلفة يتم سداد التمويل وفقاً لفترة السداد المتفق عليها خلال 6 شهورعلماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة.

قرض سلفة متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.

اهم البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة:

بنك الرياض.

بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة:

يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 حتى 60 عام بحد أقصى.

ويشترط أن يكون راتب الشهر 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.

خطوات التقديم على طلب سلفة الفورية :