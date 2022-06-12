دائمًا ما يرغب عملاء شركة فودافون من معرفة رصيدهم المتبقي بصورة سهلة وسريعة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من طريقة استعلام عن الرصيد فوادفون، فتلك الطرق سترضي جميع عملاء شركة فودافون، وهذا الأمر من أبرز الأسباب التي تجعل هذه الشركة واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

الاستعلام عن الرصيد فودافون

هناك أكثر من كود مخصص لمعرفة الرصيد المتبقي في فودافون، وإليكم الأكواد المخصصة في عملية الاستعلام عن الرصيد بالشكل الآتي ذكره:

يقوم المستخدم بإدخال هذا الرقم 868، وذلك مع اختيار اللغة العربية، وبعدها يقوم باختيار معرفة الرصيد، وسيتم معرفته بالقيمة المتبقية برصيده في فودافون.

وهناك كود مخصص لعملية الاستعلام عن الرصيد المتبقي في فودافون، وهو *868*1#.

ومن الممكن أن ينضم العميل إلى خدمة معرفة الرصيد، وذلك من خلال إدخال ذلك الكود #9001*. وسيتم خصم حوالي قرش عند استخدام تلك الخدمة.

وليتم الاستفادة من تلك الخدمة لمدة شهر كامل، فكل ما على العميل أن يقوم بإدخال ذلك الكود #9009* .وسيتم خصم جنيه.

وعند رغبة العميل إلغاء تلك الخدمة، فكل ما عليه إدخال ذلك الكود #9000* ولا يتم سداد أي رسوم عند الإلغاء.

كيفية الاستعلام عن رصيد فودافون مجانًا

أعلنت شركة فودافون بأن هناك إمكانية بمعرفة الرصيد دون دفع أي رسوم. وإليكم أبرز الطرق التي من الممكن أن يلجأ إليها أي عميل، وإليكم أبرزها بهذا الشكل الآتي:

من الممكن معرفة الرصيد بشكل مجاني، وذلك من خلال تحميل برنامج أنا فودافون.

وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال الرقم وكلمة المرور الخاص به، وبعدها يقوم بالذهاب مباشرة إلى البيانات الخاصة بحسابه.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة الرصيد المتبقي، وسيتمكن العميل من معرفة رصيده المتبقي بعد إجراء كل مكالمة.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم أكثر من طريقة الاستعلام عن الرصيد فودافون. فلاحظنا أن شركة فودافون تحرص على تسهيل العديد من الخدمات على عملائها. وذلك ظهر من خلال الطرق التي أعلن عنها. والتي يتمكن من خلالها العميل من معرفة رصيده المتبقي بشكل مجاني وسهل دون أي عناء.