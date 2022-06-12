الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية ورقم الهاتف

إن الحصول على العنوان الوطني من أكثر الأمور التي يريد الحصول عليها المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ودائمًا ما يواجه الكثير من الناس صعوبات في الوصول إلى تلك البطاقة التي بها بيانات تخصهم، لكن هذا الأمر سيزال تمامًا عند عرضنا لمقال طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني بصورة إلكترونية.

الاستعلام عن العنوان الوطني

تتم عملية الاستعلام إلكترونيًا عن العنوان الوطني بصورة صحيحة، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالعنوان الوطني عبر الإنترنت سبل.

ثم يقوم المستعلم بعدها بتسجيل رقم هويته الوطنية بصورة صحيحة دون أي أخطاء، أو كتابة رقم الإقامة الخاص بها إذا كان غير مواطن سعودي.

ومن بعدها يقوم بإدخال كلمة السر الخاصة به، ويدخل أيضًا الكود المرئي الظاهر أمامه مباشرة.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ويقوم بعدها بإدخال رقم هاتفه داخل مربع النص.

ومن بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة التأكد من الهوية الوطنية، وسيظهر أمامه مباشرة كافة البيانات الخاصة بالعنوان الوطني المراد الاستعلام عنه.

طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهاتف

كي تتم عملية الاستعلام من خلال تلك الطريقة بالشكل الصحيح، فيجب علينا الالتزام بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المستعلم في بداية الأمر بالانتقال إلى صفحة البريد السعودي على النت .

ومن بعد ذلك يقوم المستعلم بإدخال عدد من البيانات الخاص به، مثل: اسمه ورقم هويته الوطنية وكلمة السر والكود المرئي.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل دخول، ومنها يقوم بتحديد قائمة خدمة إدارة العناوين الوطنية المسجلة.

ومن بعدها يقوم بإدخال رقم الهاتف، ثم يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

وبعد أن يتم التأكد من الرقم الذي تم إدخاله، فسيتم تلقي رسالة تتضمن الكود المخصص للوصول إلى العنوان الوطني، ومن بعدها سيظهر أمام المستعلم كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

وبناء على ذلك نكون قد عرضنا أكثر من طريقة مختلفة في الاستعلام عن العنوان الوطني، ومن الواضح أن الخدمات الإلكترونية التي تعمل على طرحها الحكومة السعودية قد ساهمت في التخفيف من الأعباء التي كانت متواجدة على كافة المواطنين أو المقيمين بالسعودية.