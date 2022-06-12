نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الان وفوري قرض اهل 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد وبلا كفيل في المقال التالي

بنك التنمية يقدم قرض اهل ب60 الف ريال بدون فوائد وبدون كفيل أو رسوم إدارية، وهو أفضل تمويل مقدم لخدمة المواطن السعودي و“قرض آهل” لحاملي الجنسية السعودية فقط،،ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على قرض اهل وكيفية التقديم على القرض واهم مزايا قرض اهل بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقبل الكثير من الراغبين في الاقتراض في الحصول على قرض منتج آهل لما له من مزايا تمويلية مختلفة عن باقي القروض التمويلية الأخرى فهو يمتاز بأنه قرض بدون فوائد وبهامش ربح 0% بأقساط ميسرة حتى 5 سنوات،حيث تم توفير منتج آهل بعد موافقة الديوان الملكي والحكومة السعودية على دعم الأسر السعودية الفقيرة التي قد تزايد عليها مطالب الحياة والمعيشة لمساعدتهم، لذا يتردد الكثير من العملاء على التقديم على هذا القرض. شروط حصولك على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية: راتب شهري يصل إلى 12.500 ريال سعودي بحد أقصى ولا يقل عن ذلك.

عمر المتقدم بحد أقصى 70 عام ولا يتجاوز ذلك.

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

ومن أهم الشروط ضرورة أن يكون المتقدم حاصل على تمويل سابق من هذه التمويلات (تمويل الترميم أو كنف أو تمويل الأسرة) من قبل بنك التنمية الاجتماعية، من ثم يقوم بالتقديم على “قرض آهل”. اهم مزايا الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية: يتوافق أحكام قرض آهل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تصل إمكانية سداد القرض على فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

من أهم المزايا إنه ليس بحاجة إلى كفيل غارم يحمل الجنسية السعودية، أو لمن يعمل لدى القطاع الحكومي.

إمكانية الحصول على القرض بدون فوائد،

تصل قيمة القرض عند الحصول عليه بحد أقصى إلى 60,000 ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

لا يحتاج إلى دفع أي رسوم إدارية أثناء التقديم. كيفية حصولك على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية: ادخل على رابط الموقع الرسمي لدى منتج آهل لدى بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة او بنك التنمية الاجتماعية.

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول

اختيار أيقونة التمويل المناسب للمقترض

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة ومن ضمنها الراتب الشهري ومبلغ القرض المناسب بحد أقصى 60000 ريال وفترة السداد بحد أقصى 5 سنوات ثم تقوم بإرسال الطلب.

انتظر سوف يرد عليك البنك بخصوص طلب قرض منتج آهل بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالموافقة على كافة الشروط والاحكام. عمر شويل - جدة متاح الان وفوري قرض اهل 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد وبلا كفيل - ثقفني

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