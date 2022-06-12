نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد دفتر السيارة بالكويت اون لاين من المنزل عبر الإدارة العامة للمرور moi.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد دفتر السيارة بالكويت، يعد من الإجراءات الهامة التي لا بد أن يقوم بها جميع الأفراد بدولة الكويت، هي القيام بالفحص الدوري والمستمر للسيارات بجميع أنواعها، ذلك الفحص يمكنك أن تقوم به بهدف القيام بتجديد الترخيص الخاص بالمركبات، فنجد أن هناك بعض القوانين وكذلك الأحكام بدولة الكويت التي تقر بضرورة القيام بذلك الفحص استنادًا لقوانين المرور، وكذلك اللائحة التنفيذية التي تأخذ رقم 76/76.

تجديد دفتر السيارة بالكويت

من أجل أن نقوم بعملية التجديد علينا أن نقوم بعدة إجراءات تمكنا من الحصول على ذلك التجديد، فيجب أن نذهب إلى ما يعرف بالإدارة العامة للمرور.

حيث أن كل فرد يكون تابع لإدارة محددة، فيجب أن يذهب كل فرد للإدارة التابع لها، كما يجب أن نحضر جميع المستندات اللازمة للفحص

مع ضرورة القيام بالفحص الفني للسيارة، وبعد ذلك علينا أن نقوم بتعبة ذلك النموذج أول الاستمارة الخاصة بالحصول على هذه الخدمة.

تجديد دفتر السيارة من المنزل

يجب أن تتوفر عدة مستندات لازمة حتى نتمكن القيام بعملية التجديد وهي كالآتي:

يجب أن نحضر صورة ولي الأصل من البطاقة الخاصة بصاحب السيارة.

الدفتر الخاص بملكية هذه السيارة.

الوثيقة الخاصة بالتأمين الذي يعد تأمينًا إجباريًا.

تجديد دفتر السيارة اون لاين

هناك عدة شروط تقرها الغدارة العامة للمرور بالكويت يجب أن تتوفر حتى يمكننا القيام بتجديد ذلك الترخيص، من بين هذه الشروط ما يلي:

لابد ن يكون هناك تأمين خاص بالسيارة مع وجب سريان هذا التأمين.

على مالك المركبة أن يقوم بعملية الفحص الفني لها قبل الذهاب لتجديد الترخيص كشرط أساسي يجب أن نجتازه.

الرسوم الخاصة بعملية التجديد

الرسوم الخاصة بعملية التجديد حتى يمكنك الحصول على أي خدمة من خدمات الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، لابد أن تقوم بتسدي بعض الرسوم التي هي نظير حصول كل فرد على خدمة محددة.

فعلى سبيل المثال عند القيام بتجديد الترخيص الخاص بالسيارة يكون هناك رسوم لابد من تسديدها حتى نتمكن من تجديد الرخصة الخاصة بالسيارة، وحتى إن كان الهدف هو تجديد رخصة السائق، فيكون هناك رسوم أيضًا.

وقد تم تحديد رسوم تجديد الترخيص من قبل المرور الكويتي، حيث يقوم المالك بتسديد 5 دينار كويتي فقط، هذا في حالة عدم وجود أي مخالفات تأخير.

وإذا كان هناك تأخير في الترخيص، ندفع 5 دينار في مركز التحقيق الخاص بمخالفات المرور.

في نهاية المقال نكون قد جمعنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم من أجل القيام بعملية تجديد دفتر السيارة بالكويت، ولكن من المهم عليكم أن تقوموا بالتجديد في الموعد المحدد، حيث أن كل تأخير يجعلك تدفع غرامة نقدية.