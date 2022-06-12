الصين: العلاقات مع واشنطن على مفترق طرق حرج

جدة - نرمين السيد - كما قال فى قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية فى سنغافورة "سنقاتل حتى النهاية وبأى ثمن إذا حاول أى طرف انتزاع تايوان من الصين"، مبيناً أن من يدعمون "استقلال" تايوان لن يتوصلوا لأى نتيجة.
وتابع "تايوان كانت وستبقى صينية".
إلى ذلك أوضح الوزير الصينى أن بلاده مستعدة لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. مضيفاً أن "الصين تعبر عن حزنها بشدة للأحداث فى كييف".
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