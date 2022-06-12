جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن "سفير جمهورية لوجانسك الشعبية" لدى روسيا، روديون ميروشنيك، القول إن المدنيين بدأوا فى مغادرة مصنع آزوت عبر الحاجز الثانى لجمعية آزوت الكيميائية، الذى لا يخضع لسيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه يتم استقبال المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن.
ولفت إلى أن القوات الأوكرانية المتبقية تتمركز فى عدد من الأبنية بمنطقة البوابة الأولى، وتندلع اشتباكات معها من حين لآخر، مؤكدا أن هؤلاء لا زالوا يحتجزون مئات المدنيين "كرهائن"، وأنه مع تضييق البقعة التى تتم محاصرتهم بها سيتمكن المدنيون من المغادرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوجانسك: المدنيون يغادرون مصنع آزوت فى سيفيرودونتسك شرقى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.