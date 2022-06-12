ارتفاع الصادرات والواردات التونسية خلال الــ 5 شهور الأولى من 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الوطنى للاحصاء فى تونس ارتفاع الصادرات والواردات التجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، وأنه شهدت تحسنا فى الصادرات بنسبة 1ر25% مقابل 7ر24% خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 23283,3 مليون دينار، مقابل 18610,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2021.





وذكر بيان صحفى صدر عن المعهد، اليوم السبت، أن الواردات التونسية ارتفعت بنسبة 3ر35% مقابل 8ر16% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الواردات 33212,7 مليون دينار، مقابل 24551,6 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021. ونوه البيان إلى أنه نتج عن هذا التطور فى حجم الصادرات الذى بلغ 1ر25% والواردات التى بلغت 3ر35% تسجيل عجز تجارى فى حدود 9929,4 مليون دينار مقابل 1ر5941 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضى 2021، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت 1ر70%.

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