“اعرف برقم جلوسك” ..رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للترم الثاني 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للترم الثاني 2022 تسود حالة من التوتر والخوف داخل الطلاب وأهاليهم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية حيث يخوض الطلاب الامتحانات للمرة الثالثة على التوالي في ظل ظروف كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية، وقد صرح محافظ المنوفية أن النتيجة سوف يتم اعتمادها بعد أيام قليلة فقط من الآن، ولا يوجد داعي لأي قلق حيث نسبة النجاح عالية، ووفق ما صرح به أيضا أنه من المفترض إعلان النتيجة في بداية شهرنا الحالي وهذا حسب الخريطة الزمنية التي تم تحديدها للتصحيح والرصد، وقال مصدر من الوزارة أن النتيجة سيتم اتاحتها على الموقع بعدما يقوم محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو الليمون باعتمادها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للترم الثاني 2022

قامت الدكتورة أماني قرني وكيلة وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية بالإعلان عن عملية التصحيح قد انتهت وقد بدأت عملية المراجعة، وقامت بالتشديد على المصححين على ضرورة تحري الدقة في التصحيح وذلك حتى تكون النتيجة خالية من الأخطاء، واستكملت أماني قرني حديثها أنه من المفترض ظهور النتيجة في هذا الأسبوع الحالي، وهذا يكون بعدما تم الانتهاء من جميع أعمال المراجعة، وستكون النتيجة متاحة على موقع المحافظة ويمكن الاستعلام عنها عن طريق الاسم وأيضا عن طريق رقم الجلوس، كما وفرت وزارة التربية والتعليم منصة خاصة بالاستعلام عن النتائج لجميع المحافظات على موقع الحكومي الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

للحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعداديه محافظه المنوفيه للترم الثاني 2022 الطالب كاملة يجب الالتزام بكافة التعليمات، والتي هي كالتالي وكل ما عليك هو تطبيق الخطوات بشكل صحيح :