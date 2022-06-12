موقع نتائج مسابقة إدارة السجون 2022 أسماء الناجحين في مسابقة أعون السجون المندوبية العامة

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عمر شويل - جدة نتائج مسابقة إدارة السجون 2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل حول إعلان أسماء الناجحين في مسابقة أعوان إدارة السجون 2022 ، والتي سيتم الإعلان عنها عبر موقع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وسنرفق لكم أدناه رابط استخراج نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢ أسماء الناجحين في مسابقة عون إدارة السجون المغرب، كما سنوافيكم بكافة التفاصيل.
نتائج مسابقة إدارة السجون 2022
يزداد البحث في الوقت الحالي عن رابط موقع نتائج مسابقة إدارة السجون 2022 أسماء الناجحين في مسابقة أعوان إدارة السجون ، حيث أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سيتم الإفصاح عن النتائج وإعلان أسماء الناجحين صباح اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يونيو الحالي.
والجدير بالذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون تعمل على تنظيم مباريات التوظيف بالمملكة المغربية كل عام، ويكون ذلك لعدد من التخصصات والدرجات التي توضحها خلال البيان الرسمي للإعلان عن فتح باب التسجيل في مباراة التوظيف ، وكانت المندوبية قد أعلنت منذ فترة عن فتح التقديم في مسابقة توظيف في عدد من المراكز وفقاً لشروط التقديم التي تم الإعلان عنها أيضاً.
أسماء الناجحين في مسابقة أعوان السجون 2022
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت شروط التقديم في مسابقة إدارة السجون 2022 والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم مغربي الجنسية وأن ﯾﻜﻮن ﻣﺆدﯾﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو ﻣﻌﻔﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺔ، ونستكمل معكم باقي الشروط للعلم بها فقط.
أن يزيد طول ﻗﺎﻣﺘﮫ عن 1.66م
أن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪة ﺑﺼﺮه 10/15 للعينين معا دون تصحيح ﺑﺎﻟﻨﻈﺎرات أو ﻋﺪﺳــﺎت اﻟﻌﯿﻦ، ودون ان يكون الحد الادنى لاحد العينين يقل عن10/7
أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﺪرات ﺑﺪﻧﯿﺔ وﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮاد اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ
أن لا يتجاوز ولا يتعد عمره عن ثلاثين عام ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ
أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮫ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ و اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﺔ إدارة اﻟﺴﺠﻮن إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ
موقع نتائج مسابقة إدارة السجون 2022
من خلال الدخول عبر رابط موقع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سيتمكن جميع المتقدمين من معرفة نتائج مسابقة إدارة السجون ٢٠٢٢ ، والإطلاع على أسماء الناجحين في مسابقة أعوان السجون 2022 ، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن.
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