اندلاع حريق هائل بعد قصف طال مصنع كيماويات شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل فى مصنع آزوت للكيماويات فى مدينة سيفيرودونيتسك بعد تعرضه لقصف عنيف أدى لتسرب أطنان من النفط، وذلك مع احتدام المعركة بين القوات الأوكرانية والروسية للسيطرة على المدينة شرقى أوكرانيا.





واتهم حاكم منطقة لوغانسك سيرهى جايداي، القوات الروسية بقصف المصنع مما أدى إلى اندلاع الحريق. ولم يذكر جايداى ما إذا كان الحريق فى المصنع الذى يحتمى به مئات المدنيين قد تم إخماده. وفى حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال جايداى إن القتال يستعر فى سيفيرودونيتسك، وهى مدينة صغيرة فى لوغانسك صارت محور تقدم روسيا فى شرق البلاد. وكان قد قال فى وقت سابق السبت إن القوات الروسية سيطرت على معظم المدينة لكن أوكرانيا تسيطر على مصنع آزوت للكيماويات. وتتألف المنطقة الشرقية، المعروفة باسم دونباس، من منطقتى دونيتسك ولوغانسك حيث تقع سيفيرودونيتسك.

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