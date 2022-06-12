تفاصيل موافقة زيلنسكى على إرسال مقاتلى الدفاع إلى العمليات القتالية

جدة - نرمين السيد - وقبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان على المشاركين فى الدفاع عن أراضى أوكرانيا تنفيذ مهامهم داخل المنطقة أو المجتمع المخصص لهم.

بعد دخول القانون الذى وقعه زيلينسكى حيز التنفيذ، سيتم توسيع إمكانية استخدام مقاتلى الدفاع الإقليمى إلى جميع أنحاء البلاد.

ودعا القائد السابق لكتيبة قوات دفاع خيرسون ديمترى كوزمينكو فى وقت سابق زملاء سابقين من مدن أوكرانية أخرى إلى إلقاء أسلحتهم.