جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بالآلية الثلاثية -فى تصريح مقتضب لوكالة السودان للانباء (سونا)- إنه تم تأجيل الجلسة المقررة يوم غد الأحد ولم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه.
وأضاف: "تم تأجيل جلسه الغد فقط وليس تعليق للحوار"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد جديد للجلسة لاحقا.
وكانت المحادثات المباشرة انطلقت بين الأطراف السودانية المختلفة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى، بتسهيل من الآلية الثلاثية ممثلة فى (الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقى والإيجاد)، بحضور عدد كبير من القوى السياسية وغياب قوى أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآلية الثلاثية: تأجيل جلسة محادثات بين القوى السودانية كانت مقررة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.