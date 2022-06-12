الآلية الثلاثية: تأجيل جلسة محادثات بين القوى السودانية كانت مقررة غدا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بالآلية الثلاثية -فى تصريح مقتضب لوكالة السودان للانباء (سونا)- إنه تم تأجيل الجلسة المقررة يوم غد الأحد ولم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه.

وأضاف: "تم تأجيل جلسه الغد فقط وليس تعليق للحوار"، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد جديد للجلسة لاحقا.

وكانت المحادثات المباشرة انطلقت بين الأطراف السودانية المختلفة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى، بتسهيل من الآلية الثلاثية ممثلة فى (الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقى والإيجاد)، بحضور عدد كبير من القوى السياسية وغياب قوى أخرى.