نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات بمكونات رخيصه ومتوفره في كل بيت دون اللجوء للسباك في المقال التالي
واحدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير والكثير بداخل كل بيت هي سد الحوض أو البلاعات، لذلك نبحث عن طرق بسيطة قادرة على تسليك هذه الأماكن وكل ذلك من خلال طرق بسيطة متواجدة في المنزل وغير مكلفة على الإطلاق، يمكنكم متابعتنا للتعرف عليها ومن ثم استخدامها وتجربتها في المنزل، ولم نقوم بعرض واحدة فقط بل عدة طرق مختلفة.
أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات
لكي تستطيعي حل مشكلة إنسداد الأحواض عليك طي باللجوء إلى حلين، الحل الأول هو استخدام بعض المواد التي تساعد في تسليك الحوض المواد التي سنقوم بنصحكم في استخدامها، أو استخدام الأدوات المنزلية المخصصة في تسليك الحوض، حيث يمكنك شراؤها من محلات الأدوات المنزلية، ولكن سنتحدث عن وصفة مجربة في تسليك الحوض يمكنكم الآن عدم اللجوء إلى السباك بعد الآن عند القيام بتسليك الحوض والبالوعات بسهولة كبيرة باستخدام طرق أبسط، حيث هناك تتواجد الكثير من الطرق المستخدمة في مثل هذا الأمر، يمكنكم التعرف على كل شيء كالآتي:
- المشروبات الغازية
هناك قدرة كبيرة للمشروبات الغازية على تسليك الحوض، فهي تحتوي على قدر عالي من الصودا القوية التي تساهم تسليكه وجعله أفضل، علينا وضع قدر مناسب منها بداخل الحوض وتتركه لفترة حتى يتم ظهور فقاعات ويتم تسليكه.
- ملح الليمون والكلور
يمكن استخدام ملح الليمون الكلور للتخلص من أية رواسب في الحوض وتسليمه بشكل كامل، حيث يتم وضعه ومن ثم سكب الكلور وتركه لفترة حتى نرى الفقاعات التي تظهر والتي تعني تسليك الحوض والتخلص من الدهون.
- الملح
هو أيضًا من العناصر القادرة على تسليك الحوض للتخلص من أي دهون، خاصةً عند استخدام الماء الساخن معه فهو يعمل على التخلص من الدهون بشكل تام، ولكن يلزم أن تكون أقل سخونة خوفا على العناصر البلاستيكية المتواجدة.
- بيكربونات الصوديوم
سنقوم باستخدام بيكربونات الصوديوم في إزالة أي انسداد في الحوض، حيث يتم وضع نصف كوب منه مع المياه الساخنة وكذلك نضيف إليه الخل وسنلاحظ النتيجة الفعالة وبشدة في التخلص من الدهون بسهولة.
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