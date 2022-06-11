ظهرت حالاً نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 لجميع لمحافظات خلال موقع الوزارة

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 العراق، اصبحت نتائج الصف السادس الابتدائي متاحة لكافة الطلاب منذ عدة أيام، حيث قد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 العراق متاحة الآن لجميع الطلاب، حيث ان النتيجة قد تم طرحها الكترونيا ليسهل لكافة الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على النتائج الخاصة بهم من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها في الموقع الخاص بالاستعلام، و للتعرف على المزيد من التفاصيل تابعو السطور القادمة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 العراق

لقد تم الإعلان رسميا أن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 العراق متاحة الآن، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد رسميا والذي يمكن من خلالة الحصول على نتائج الطلاب، والجدير بالذكر ان نسبة النجاح بين طلاب السادس الابتدائي قد وصلت إلى 72 بالمئة، وتُعد تلك نسبة نجاح متميزة بين الطلاب، والآن فإن نتائج كافة الطلاب متاحة من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من المسؤولين داخل الموقع، وأبرز تلك البيانات التي يتم طلبها هي الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية، ليسهل لكافة الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم، بالاضافة إلى ذلك فإن كافة النتائج المتاحة في الوقت الحالي هي الخاصة بالدور الاول، على ان تبدأ امتحانات الدور الثاني فور الإعلان عن الموعد المحدد من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 العراق