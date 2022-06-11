عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد

من الجدير بالذكر أن المقلاة السائلة تعتبر من الحلويات اللذيذة للغاية وسريعة في التحضير أيضاً حيث يتواجد في الوقت الحالي العديد من الأشخاص الذي ليس لديهم علم عن الحلويات التي يتم قليها ولا تحتوي على زيت أو زبدة أو حليب لذلك اليوم سوف نعرض عليكم طريقة عمل حلوي المقلاة السائلة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة تابعوا معانا خلال السطور القادمة.

طريقة تحضير حلوى المقلاة

تعتبر كيكة الحلة من ألذ أنواع الحلويات، وهي من الأنواع التي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، حيث يقبل عليها كثير من الأشخاص لأنها ذات مذاق مميز، كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى كثير من الوقت، كذلك تتكون من مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، لذلك سنعرض لكم أهم الطرق المتميزة في تحضير كيكة الحلة بدون فرن. المقادير المطلوبة:

من الجدير بالذكر أن حلوي المقلاة السائلة يمكنكم تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة ومنها ما يلي:

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الخل.

كريم شانتيه للتزيين، شوكولاتة سائحة.

٢ حبة بيض.

نصف كوب من سكر.

ملعقتان من الكاكاو.

كيس فانيليا.

طريقة تحضير حلوي المقلاة السائلة

يمكنكم تحضير حلوي المقلاة السائلة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية: