نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظَهرت حالاً” نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 على موقع الوزارة لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022، حسب اخر تصريحات السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فإن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 من المقرر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث قد تم قال شوقي “يوم الخميس 9 يونيو 2022 سيتم إرسال كافة نتائج الطلاب إلى سيستم المدارس، وذلك للامتحانات الالكترونية التي قد تم تصحيحها بعناية شديدة من قبل هيئة التدريس المسؤولة داخل الوزارة والمسؤولة عن التصحيح الالكتروني، ليكون الدور الأهم للمدرسة في اضافة درجات الامتحانات الورقية إلى النتائج الالكترونية ثم إرسالها إلى الوزارة وطرح النتائج النهائية الخاصة بالطلاب”، لذلك فإن الوزارة قد انتهت من الدور الخاص بها في النتائج، ليتم طرح النتيجة بناءًا على انتهاء كل مدرسة من دمج الدرجات واعلان درجات نهاية العام الدراسي الجاري 2021/2022.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

لقد تم الاعلان رسميا ان نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 من المقرر ان تظهر إلكترونيا، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد رسميا والذي من المقرر ان تظهر من خلالة نتائج الطلاب فور ان تُعلن كل مدرسة ان النتيجة قد ظهرت، ليكون الحصول على النتيجة بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها في الموقع وأبرز تلك البيانات هي كود الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

يمكن الان لكافة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم الكترونيا، وذلك عن طريق إجراء خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 التالية:

في الخطوة الاولى قم بالضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية المتاحة داخل الموقع، اضغط على “نتيجة الطلاب” ضمنهم.

بعد ذلك انقر على “نتيجة الصف الأول الثانوي”.

سيطلب منك الموقع كود الطالب، قم بإدخاله باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.

اضغط على استعلام وستظهر النتيجة الخاصة بك فور صدورها.

الآلاف من طلاب الصف الاول والثاني الثانوي يتسائلون في الوقت الحالي عن الرابط والخطوات المحددة للإستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني الكترونياً، حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً بتفعيل الرابط المباشر لموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، لكي يتمكن الطلاب من التوجة الية والحصول على النتيجة الكترونياً فور ظهورها مباشرةً.

ما هي الا ساعات قليلة تفصل بيننا وبين الموعد المحدد ليتعرف كل طالب على النتائج الخاصة به، حيث قد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر للجميع خلال الساعات القادمة، على ان يكون ذلك الكترونيا من خلال موقع الوزارة فقط.

حسب ما تم الاعلان عنه رسميا من قبل المسؤولين فإن نتيجة كلا الصفوف الاول والثاني الثانوي من المقرر ان تصدر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد ان تم ارسال نتائج الاختبارات الالكترونية إلى كافة المدارس الثانوية في يوم الخميس الماضي الموافق يوم 9 يونيو 2022، ليتم اضافة نتائج الاختبارات الورقية لتصدر النتيجة خلال الساعات القادمة.