نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابـط azhar.eg نتيجة الشهادة الاعداديه الازهرية 2022 الأن برقم الجلوس على بوابة الازهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، وعن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتيجة وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب وفقا لما صرح به المسؤولون في مشيخة الأزهر، وعبر الصفحات الرسمية للوزارة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الاعداديه الازهرية 2022

يرغب الكثير من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، حيث تم الاعلان من قبل المسؤولين انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وما يترتب عليها من رصد وتجميع الدرجات استعدادا لإعلانها في أقرب وقت ممكن، وهو ما أدى إلى تزايد عمليات البحث بشكل كبير عن رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الازهر الرسمية، وقد اوضحت الجهات المسؤولة أنه بمجرد اعلان النتائج يمكن لجميع الطلاب واولياء الأمور الحصول على الدرجات كاملة وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمعاهد الأزهرية باتباع ما يلي من الخطوات:

أولاً يجب الدخول عبر رابط مواقع الأزهر الشريف .

. ومن ثم يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ادخال بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته.

تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب في الامتحانات النهائية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض النتيجة.

سوف تظهر قائمة بدرجات الطالب والنسبة المئوية.

تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022

ذكرنا في السطور السابقة خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022، وذلك بشكل الكتروني من خلال بوابة الازهر، ويذكر أنه قد خضع طلاب الأزهر الشريف بالمرحلة الإعدادية للامتحانات النهائية خلال شهر مايو الماضي داخل لجان مدرسية مؤمنة ومجهزة وفقا للخطة التي اعتمادها القطاع مؤخراً.

وقد أصبحت بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتائج من أكثر الأمور التيتشغل بال الطلاب و أولياء الأمور حاليا، وقد جاء توزيع الدرجات من المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الازهرية على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم من 50 درجة.

مادة اللغة العربية من 50 درجة.

الرياضيات من 50 درجة.

ومادة التربية الإسلامية من 50 درجة.

الدراسات الاجتماعية من 25 درجة.

العلوم من 25 درجة.

اللغة الإنجليزية من 25 درجة.

أصبح مُتاح الآن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الحصول على النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة، حيث قد اعتمدت جميع المديريات التعليمية على مستوى المحافظة نتائج الطلاب، وبناءً على ذلك فقد تم اتاحت النتائج رسمياً خلال بوابة الازهر الالكترونية على شبكة الانترنت، ومنها يمن الحصول الآن على النتيجة عن طريق رقم جلوس الطالب.

حسب ما تم الاعلان رسميا فإن النتيجة متاحة الآن لكافة الطلاب بشكل إلكتروني، وذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها من كل طالب داخل موقع بوابة الازهر، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة لكافة الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم الكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المعاهد الخاصة بالطلاب.

وفرت مشيخة الازهر في الآونة الزمنية الاخيرة نتيجة الشهادة الاعدادية خلال بوابة الازهر الالكتروني، حيث تقدم المشيخة من خلال البوابة الالكترونية العديد من الخدمات التعليمية، ومن اهم هذة الخدمات في الوقت الحالي هي خدمة الحصول على النتيجة برقم الجلوس، لذلك يمكن الآن التوجة الى البوابة واتباع ما ذكرناه من خطوات للحصول على النتيجة بسهولة.