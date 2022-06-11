نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطـ نتائج الطلاب الكويت 2022 “متوفرة الأن” لجميع طلبة الكويت خلال موقع المربع الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب الكويت 2022، بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم الكويتية عن ظهور نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني، والتي من المفترض عرضها من خلال موقع المربع الالكتروني المخصص لرفع نتائج الطلاب، اشتدت عمليات البحث عن النتيحة من قبل آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، وخاصة بعد أن أكد المسؤولون أنه تعمل مراكز التصحيح في مختلف أنحاء الكويت على إنهاء آخر الأعمال الخاصةبرصد الدرجات والتحقق منها، وحسب ما يتمتداوله الآن، فإن نتائج الطلاب من المتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انطلقت الامتحانات في أواخر شهر مايو المنصرف، وامتدت حتى بداية يونيو الجاري، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتائج الطلاب الكويت 2022

من الجدير بالذكرأنه قد تم رفع نتائج الطلاب الكويت 2022، في بعض المدارس الكويتية والتي بلغ عددها حوالي 150 مدرسة في عدة مناطق، وهي الجهراء، الأحمدي، مبارك الكبير،الفروانية، العاصمة، التربية الخاصة، وقد اشارت النتائج المعلن عنها إلى ارتفاع نسب النجاح هذا العام بين الطلاب بشكل ملحوظ، ويمكنكم الاستعلام عن النتيحة بشكل الكتروني بمجرد ظهورها في باقي المناطق، وذلك من خلال رابط نتائج الطلاب أو رابط المربع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب على المستعلم أن يقوم بالذهاب مباشرة إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم (المربع الالكتروني) .

. ثانيا: يجب عليهاختيار المرحلة التعليمية المراد معرفة نتيجتها من بين النتائج المتاحة لك

ثالثا: يتم الرقم المدني في الخاناتالمحددة له، ومن ثم اضغط على زر عرض النتيجة

في الأخير ستظهر النتائج التي تحصل عليها الطالب بالتفصيل، كما يمكن طباعة كشف الدرجات التي تحصل عليها للاحتفاظ بها.

ظهور نتائج الطلاب الكويت 2022

كما أشارنا في السطور السابقة أن هناك رابط مخصص ومعتمد من وزارة التعليم الكويتية ، وهو رابط موقع المربع الالكتروني الذي يعرض نتائج الطلاب الكويت 2022 في مختلف المراحل التعليمية بداية من الابتدائية وحتى الثانوية علما بأن عدد المدارس التي رفعت النتائج حتى الآن هو 150 مدرسة، وسيستمر رفع باقي النتائج إلى أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر انة قد ذكرت مصادر من وزارة التربية الكويتية ان نتائج الطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 2022 لن تظهر الكترونياً الا من خلال منصة النتائج التابعة للوزارة “موقع المربع الالكتروني”، حيث انة من خلال هذا الموقع يتمكن كل طالب من استخراج النتيجة الخاصة به بكل سهولة عن طريق الرقم المدني الخاص بة.

من المقرر ان تكون نتيجة كافة طلاب الكويت متوافرة لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، حيث قد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم الكويتية ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، ومن خلال الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب.

لقد انتهى كافة طلاب المدن الكويتية من آداء الامتحانات الخاصة بهم مع نهاية شهر مايو 2022 الماضي، ولذلك فقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم الكويتية ان النتائج الخاصة بالطلاب ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة، على ان يكون ذلك الكترونيا من خلال الموقع الوحيد المعتمد وهو موقع وزارة التربية و التعليم فقط.