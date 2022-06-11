زيلينسكى يوقع قانونا يسمح بإرسال مقاتلى الدفاع الإقليمى لمناطق العمليات

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم السبت، أنه عقب دخول القانون الذى وقعه زيلينسكى حيز التنفيذ، سيتم توسيع إمكانية استخدام مقاتلى الدفاع الإقليمى فى جميع أنحاء البلاد.
يذكر أنه قبل دخول القانون حيز التنفيذ، كان على المشاركين فى الدفاع عن أراضى أوكرانيا تنفيذ مهامهم داخل المنطقة أو المجتمع المخصص لهم.
وكان القائد السابق لكتيبة قوات دفاع خيرسون ديمترى كوزمينكو، قد دعا سابقا زملاء سابقين من مدن أوكرانية أخرى إلى إلقاء أسلحتهم.
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